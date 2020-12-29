Ana Sayfa Güncel Haberler Fotoğraf Ek//Kara para aklama soruşturmasında dikkat çeken görüntüler
İlgili HaberlerYazarın Diğer İçerikleri
İzmir’de kiraladıkları otomobillerin şase numaralarını değiştirip satan çete çökertildi
Davut CAN/ İZMİR (DHA)- İZMİR'de, satın aldıkları ağır hasarlı otomobillerin şase numarasını kiraladıkları aynı marka ve modeldeki araçlara takıp, tamir edilmiş gibi göstererek üçüncü...
İsmet İnönü kabri başında anıldı
Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Türkiye Cumhuriyeti’nin 2’inci Cumhurbaşkanı, ilk Başbakanı ve Cumhuriyet Halk Partisi’nin 2’inci Genel Başkanı İsmet İnönü’yü ölümünün 47’inci yılında kabri başında andı.
Kağıthane’de bebek arabası yapımında kullanılan kalıpları böyle çaldılar
İSTANBUL (DHA) Kağıthane'de iki şüpheli depodan bebek arabası yapımında kullanılan yaklaşık 400 bin lira değerindeki kalıp malzemelerini çaldı. Hırsızlık anları kameralara yansıdı. Kağıthane Yeşilce Mahallesi'nde...
Şırnak’ta 16 köy yolu, kardan kapandı
Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)- ŞIRNAK'ın Uludere ve Beytüşşebap ilçelerinde, dün akşamdan beri etkili olan kar yağışıyla 16 köy yolu, ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, köy yollarını...