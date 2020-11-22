Fotoğraf Ek//Kadın cinayetleri Kadıköy

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MALATYA, (DHA)- MALATYA'da, jandarma ekipleri tarafından silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 6 tabancayla yakalanan 2 kişi gözaltına aldı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte silah kaçakçılığı yapıldığı...
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