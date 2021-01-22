Fotoğraf ek // İstanbul’da trafik yoğunluğu

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Çanakkale’de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE'de polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu...
Oğlunun kabri başında kalp krizinden yaşamını yitirdi
Aleyna KESKİN/ÇAYKARA (Trabzon), (DHA)- TRABZON’un Çaykara ilçesinde Mehmet Kahveci (75), 3 yıl önce vefat eden oğlunun kabri başında ölü bulundu. Geçirdiği kalp krizi sonucu...
Vanlı kahraman 120 çocuk anıldı
Behçet DALMAZ/ VAN, (DHA)-VAN'da, 1'inci Dünya Savaşı sırasında 1915 yılında Rus ve Ermenilere karşı Hoy sınır cephesinde savaşırken, cephanesi tükenen askerlere sırtlarında mühimmat, erzak götüren...
Bitlis’te kar kalınlığı 1 metreyi buldu, 290 köy yolu ulaşıma kapandı...
BİTLİS'TE AĞIR VASITA ARAÇLAR İÇİN YOLLAR KAPATILDI Bitlis'te etkisini artıran kar yağışı nedeniyle bazı yollar ağır vasıta araçlar için ulaşıma kapatıldı. Bitlis Valiliği'nden yapılan açıklamada,...