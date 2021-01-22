Fotoğraf ek // İstanbul’da trafik yoğunluğu

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Büyükçekmece’deki beyaz örtü havadan fotoğraflandı (ek fotoğraflar)
Serdar ALTINTEPE-Vedat BAYRAKTAR/ İSTANBUL,(DHA) İSTANBUL'da dün başlayan kar yağışı kentin bazı bölgelerini beyaza bürüdü. Yağışın en çok etkili olduğu yerlerden biri olan Büyükçekmece'deki beyaz...
‘Yılın Kadın Projesi’ İspir Kadın Kooperatifi, restoran da açıyor
ERZURUM, (DHA)- ERZURUM'un İspir ilçesinde kurulan Hanımeli Kadın Girişimi Üretimi ve İşletme Kooperatifi'nde, yoğun talebe yetişilemiyor. Geçen yıl düzenlenen 'İstanbul Marka ve Kariyer Zirvesi'nde 'Yılın Kadın...
Esenyurt’ta dükkana baskın; kahvehaneye gizli geçit ortaya çıktı
Veysel TİMDU - Şahin BOZKURT - Erol DEĞİRMENCİ / İSTANBUL, (DHA)- ESENYURT'ta bir dükkana düzenlenen baskında gizli geçit ortaya çıktı. Baskında dükkandan hemen bitişikteki...
Ataşehir’de hareketli anlar (1)
Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL (DHA) ATAŞEHİR'de psikolojik sorunları olduğu öne sürülen bir kişi kendisini eve kilitledi. Annesinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve...