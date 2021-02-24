Fotoğraf Ek//Görme engelli Tuana Şahin’den Ak Parti İl Kongresinde “Bana her şey seni hatırlatıyor” şarkısı

Ana Sayfa Güncel Haberler Fotoğraf Ek//Görme engelli Tuana Şahin’den Ak Parti İl Kongresinde “Bana her şey...
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2021 yazında Türk turizmine tam destek
İSTANBUL, (DHA) – Türkiye ile Avrupa arasındaki uçuş ağına 23 yeni rota ekleyen SunExpress, Antalya ve İzmir’den ilk kez Orta Doğu’nun üç önemli merkezine...
Evde tüfekle intihar etti
Ahmet KILIÇ- Ahmet ATMACA/GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP'te, Ali Y. (33) ailesiyle beraber yaşadığı evde çenesinin altına dayadığı av tüfeğini ateşleyerek intihar etti. Olay, dün öğle...
Prof. Dr. Enginyurt: Karadenizlilerin Laz inadı tuttu, cezasını hep birlikte çekeceğiz...
Mustafa KIRLAK/ORDU, (DHA)- Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özgür Enginyurt, Karadeniz’de sosyal mesafe kuralına uyulmadığı için vakalarda artış...
Uzmanı uyardı; Vitamin ve mineral değerlerine dikkat!
İSTANBUL, (DHA)- Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mitat Bahçeci, fazla kilolarından kurtulmak için cerrahi yöntemlere başvuran hastalara uyarılarda bulundu. Bahçeci, “Ameliyat öncesinde...