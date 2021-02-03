Fotoğraf EK//Fenerbahçe Sahili’ndeki kalabalık havadan fotoğraflandı

Koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler, mevsimsel grip vakalarını büyük oranda düşürdü. Ankara Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ümit Savaşçı, koronavirüse karşı alınan tedbirler nedeniyle şu anda grip vakalarının 'sıfır' olduğunu söyledi.