Fotoğraf Ek//Cem Yılmaz’ın evinde yangın çıktı

İnsülin direncinin modern çağın hastalığı olduğunu söyleyen Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Dr. Safiye Arık, “Pandemiyle birlikte masa başı çalışma tarzı belirgin olarak arttı. Beslenme düzenindeki değişikliklerle beraber obezite ve bunun sonucu olarak insülin direnci giderek artmaktadır” dedi.