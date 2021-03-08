Fotoğraf Ek//Beyoğlu’nda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü yürüyüşü

Afyonkarahisar’da G.Ş.’nin sipariş ettiği çiğ köftenin acılı olduğu gerekçesiyle çalışan Yılmaz Koç’u küfrederek, darbettiği iş yerine akşam saatlerinde saldırıda bulunuldu. Olaydan sonra gözaltına alınan G.Ş.’nin kardeşi olduğu söylenen H.Ş., saat 22.00 sıralarında bir otomobille çiğ köfteciye geldi. Araçtan inen H.Ş., önce elindeki içki şişesini iş yerinin camına fırlattı ancak kıramadı. Daha sonra kapıya tekme atarak, içerideki Bilal T.’yi dışarı çağıran H.Ş., bu kez dükkanın önünde bulunan sehpayı fırlatarak, iş yerinin camını kırdı. İş yeri önünde duran motosiklete de tekme atarak zarar veren H.Ş.’yi beraber geldiği kişiler sakinleştirip, uzaklaştırmaya çalıştı. İş yerinde bulunan Bilal T.’ye küfürler de eden H.Ş., arkadaşları tarafından otomobile bindirilerek uzaklaştırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.