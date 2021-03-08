Ana Sayfa Güncel Haberler Fotoğraf Ek//Beyoğlu’nda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü yürüyüşü
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Kağıthane’de iki iş yeri kurşunlandı
Zeki GÜNAL / İSTANBUL, (DHA) KAĞITHANE'de iş merkezinde iki işyeri kurşunlandı. Kurşun yağmuruna tutulan kafe ve kıraathanenin camları delik deşik oldu. Kıraathane sahibinin bir yakını...
Uzmanlar bitki çaylarının yan etkilerine karşı uyardı
Melis KARAKUZULU/ İZMİR (DHA)- DİYETİSYEN Derya Zünbülcan, bitki çaylarının bilinçsiz tüketildiğinde tehlikeli olabileceğini, özellikle ilaçlarla etkileşime girebileceği için dikkatli olunması gerektiğini belirtip, uyarılarda bulundu. Bergama...
Bu kez de saldırganın kardeşi, çiğ köfteci dükkanına saldırdı
Afyonkarahisar’da G.Ş.’nin sipariş ettiği çiğ köftenin acılı olduğu gerekçesiyle çalışan Yılmaz Koç’u küfrederek, darbettiği iş yerine akşam saatlerinde saldırıda bulunuldu. Olaydan sonra gözaltına alınan G.Ş.’nin kardeşi olduğu söylenen H.Ş., saat 22.00 sıralarında bir otomobille çiğ köfteciye geldi. Araçtan inen H.Ş., önce elindeki içki şişesini iş yerinin camına fırlattı ancak kıramadı. Daha sonra kapıya tekme atarak, içerideki Bilal T.’yi dışarı çağıran H.Ş., bu kez dükkanın önünde bulunan sehpayı fırlatarak, iş yerinin camını kırdı. İş yeri önünde duran motosiklete de tekme atarak zarar veren H.Ş.’yi beraber geldiği kişiler sakinleştirip, uzaklaştırmaya çalıştı. İş yerinde bulunan Bilal T.’ye küfürler de eden H.Ş., arkadaşları tarafından otomobile bindirilerek uzaklaştırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kadınların el emeği göz nuru ürünleri ‘Üretken Kadınlar Standı’nda
İSTANBUL, (DHA) – 8 Mart Dünya Kadınlar Günü sebebiyle kadın kursiyerler için bir avmde stantlar kuruldu, ‘Üretken kadınlar standı’ adı altında düzenlenen ve bir...