Ana Sayfa Güncel Haberler Fotoğraf Ek//Beylikdüzü’nde aniden bastıran kar metrobüs seferlerini durdurdu
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Kimler kira vergisi ödeyecek
Son yıllarda ev sahibi olanlar ve evlerini kiraya verenler, Mart ayı geldiğinde vergi ödeyecekmiyim diye bir telaşa düşmektedirler. Öncelikler kira geliri elde edilen unsurlar neler, bunlardan elde edilen tutarlar ne zaman beyan edilir, kira alınmaz ise beyan edilir mi, ne zaman çıkan vergiler ödenir ve en çok ihtiyaç duyulan ve bilinmesi gereken durumları açıklamaya çalıştım.
Bolu’da ATM’lerin mühürleri kaldırıldı
Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU'da, dün ruhsatsız olduğu gerekçesiyle mühürlenen 2 bankaya ait ATM'lerin mührü, banka ile belediyenin uzlaşması sonucu kaldırıldı. Bolu Belediyesi, belediyenin belirlediği alana yapılmayan,...
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