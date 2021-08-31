Fotoğraf Ek // Avcılar’daki lunaparkta ölüm; hedeflediği üniversiteyi kazandığını göremedi

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Halil İbrahim KARABIYIK-Fırat AKAY/İZMİR,(DHA)İZMİR'ın Karşıyaka ilçesinde, 3 otomobil ve 1 kamyonetin karıştığı kazada 5 kişi yaralandı. Kaza, saat 02.00 sıralarında Dedebaşı Mahallesi Anadolu Caddesi Bayraklı...
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