Fotoğraf Ek 2//Maltepe’deki Toplu İş Sözleşmesi anlaşmayla sonuçlandı

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Murat SOLAK - Cemal YURTTAŞ / İSTANBUL, (DHA) Zeytinburnu'nda 2 katlı elektrik dağıtımı yapan trafonun çatısında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Dumanların kısa...
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