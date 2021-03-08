Ana Sayfa Güncel Haberler Fotoğraf Ek 2//Beyoğlu’nda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü yürüyüşü
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Ürün dağıtımında tutunduğu kamyondan düşüp yaralandı
Soner GÜLEZER/GÖLCÜK (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ’nin Gölcük ilçesinde, ürün dağıtımı yapan meşrubat firmasına ait kamyonun yan tarafına asılarak tutunan Murat Ç. yere düşünce yaralandı. Olay, sabah saatlerinde,...
Kardeşinin öldüğü yangında yüzde 84 engelli hale geldi, futbolla hayata tutundu
Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da 5 yaşındayken evde çıkan yangında yüzü ve elleri yanarak yüzde 84 engelli hale gelen, ikiz kardeşlerinden birini de bu yangında...
Bilim Kurulu üyesi Akın: Virüs startta bekliyor
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Levent Akın, kapalı ortamlarda uzun süre maskesiz kalmanın hastalığın yayılımı açısından risk olduğunu söyledi. Akın, "Lokantaya gidenlere önerim var; kuralları çok iyi takip etsinler, yemek yerken elbette maskelerini çıkaracaklar; ama olabildiği kadar az konuşsunlar ya da alçak sesle konuşsunlar. Kısa sürede işlerini bitirip, lokantadan ayrılsınlar. Bir bakıma virüs şu anda startta bekliyor, 'ben biraz daha yayılma fırsatı bulabilir miyim' diye" dedi.
Samsun’da eski eşinin dövdüğü kadının annesi: Torunum ‘babamı görürsem taş atarım’...
Zeynep Irmak ÖCAL-Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da, İbrahim Zarap'ın (27), sokak ortasında 5 yaşındaki kızlarının yanında dövdüğü eski eşi E.M.'nin (24) annesi Dursune M. yaşananları anlattı. Kızının...