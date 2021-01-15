Ana Sayfa Güncel Haberler Fotoğraf Ek 1//Kısıtlama öncesi İstanbul’da trafik yoğunluğu
İlgili HaberlerYazarın Diğer İçerikleri
Kocaeli’de, çatıda çıkan yangın söndürüldü
Haluk TURGUT/ÇAYIROVA(Kocaeli),(DHA)- KOCAELİ'nin CHP Çayırova ilçe merkezinin hemen yanında bulunan 5 katlı binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Bina sakinleri kendi imkanlarıyla dışarıya çıktıkları...
Üsküdar’da polisten kaçan şüpheliler Haliç Köprüsü’nde yakalandı
Özgür EREN İSTANBUL (DHA) ÜSKÜDAR'da otomobilden havaya ateş açan üç kişi polis ekiplerinin kovalamacası sonucu Haliç Köprüsü'nde yakalanarak gözaltına alındı. Otomobilde inceleme yapılırken polisin...
Roma dönemine ait oda mezarda patlayıcı için yerleştirilmiş kablolar bulundu
Şenol POYRAZ/YENİŞEHİR(Bursa),(DHA)-BURSA’nın Yenişehir ilçesinde Roma dönemine ait oda mezar, define aramak için kaçak kazı yapanların hedefi haline geldi. Mezar taşları arasında patlayıcı için kullanılan...
Amasya’da trenin yayaya çarptığı an kamerada
Sinan HARMANCI/SULUOVA (Amasya), (DHA)- AMASYA'nın Suluova ilçesinde raylardan karşıya geçmeye çalışan Yakup Dol (37) trenin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Kaza anı güvenlik kamerası görüntülerine anbean...