Fotoğraf//Cumhurbaşkanı Erdoğan Çamlıca Kulesi’nde incelemelerde bulundu

'BENİM DOSTLARIM 83 MİLYON' CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun Manisa’daki son durağı Salihli oldu. Kılıçdaroğlu, burada partisinin İlçe Başkanlığı'nın yeni binasının açılışını yaptı. Salihli’de vatandaşlara seslenen...