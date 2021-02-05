Ana Sayfa Güncel Haberler /fotoğraf// Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu işi Gezi olaylarıyla aynı yere getiremeyecekler
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