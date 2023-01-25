Fotoğraf çekerken kayalıklardan düşen Semiha, toprağa verildi

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Hasan BOZBEY/ ORHANGAZİ (Bursa), (DHA)- YALOVA’da fotoğraf çekmeye çıktığı kayalıklardan düşen Semiha Sözer (33), Bursa’nın Orhangazi ilçesinde toprağa verildi. Sözer’in 1,5 yıl önce evlendiği Erdal Sözer’in, cenazede yakınlarının desteğiyle ayakta durabildiği görüldü.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında, Yalova’nın Altınova ilçesi Ayazma köyünde meydana geldi. Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde yaşayan Semiha Sözer, 2 arkadaşıyla birlikte gezmek için Altınova ilçesi Ayazma köyüne gitti. Doğada dolaşırken kayalıkların üzerine çıkıp, cep telefonu kamerasıyla manzara fotoğrafı çekmek isteyen Sözer, dengesini kaybedip yaklaşık 50 metre yükseklikten düştü. Arkadaşlarının ihbarıyla olay yerine AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kayalıklardan inen ekipler, Sözer’in hayatını kaybettiğini belirledi. Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla Sözer’in düştüğü yerden çıkarılan cesedi, otopsi için Yalova Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Jandarma ekipleri de olayla ilgili soruşturma başlattı. Semiha Sözer’in cenazesi, otopsinin ardından yakınlarınca alınıp, anne ve babasının yaşadığı Bursa’nın Orhangazi ilçesine getirildi. 1,5 yıl önce Erdal Sözer ile evlenip, Kocaeli’nde yaşamaya başlayan Sözer’in Hamzalı Mahallesi Camisi’ndeki cenazesinde eşinin, yakınlarının desteğiyle ayakta durabildiği görüldü. Semiha Sözer, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.

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