Fotoğraf // Beyoğlu’nda 2 katlı binada yangın

İSTANBUL (DHA) - Ümraniye Belediyesi tarafından hayata geçirilen 'İşim Var, Okula Gidiyorum' projesi kapsamında, çeşitli nedenlerle eğitimleri yarıda kalan öğrenciler, eğitimlerini tamamlamasının ardından istihdam ediliyor. Proje...