Fotoğraf // Beşiktaş’ta durağa dalan şoföre müebbet ile 134 yıl hapis cezası

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)- AKSARAY'ın Akin Köyü İlkokulu'nda, 15 Şubat'ta başlayacak yüz yüze eğitim öncesi son hazırlıklar yapıldı. Okul müdürü ve bazı öğretmenler, eksikleri giderip, okulu dezenfekte...