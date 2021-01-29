Fotoğraf// Bahçelievler’de sanayi sitesinde patlama

Hamilelik süresince uyku ve yorgunluk problemi yaşayan anne adaylarına çözüm önerilerinde bulunan Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü’nden Op. Dr. Nur Betül Tekiner, “Anne adayları gebeliğin özellikle son üç ayında uykusuzluk ve yorgunluktan şikayetçi. Sorunun temelindeki 7 probleme karşı önlem alarak hem gebeliği kolay geçirmek hem de depresyon ve gerginlik riskini bertaraf etmek mümkün” dedi.