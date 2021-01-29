Fotoğraf// Bahçelievler’de sanayi sitesinde patlama

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Hamilelikte uykunuzu düzenlemenin 7 yolu
Hamilelik süresince uyku ve yorgunluk problemi yaşayan anne adaylarına çözüm önerilerinde bulunan Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü’nden Op. Dr. Nur Betül Tekiner, “Anne adayları gebeliğin özellikle son üç ayında uykusuzluk ve yorgunluktan şikayetçi. Sorunun temelindeki 7 probleme karşı önlem alarak hem gebeliği kolay geçirmek hem de depresyon ve gerginlik riskini bertaraf etmek mümkün” dedi.
Sinop’ta orman yangını
Deniz ÖZEN/TÜRKELİ (Sinop), (DHA) - SİNOP’un Türkeli ilçesinde şiddetli lodosun etkisiyle kopan elektrik hatlarından çıkan kıvılcımlar orman yangınına yol açtı. Ekipler yol olmayan bölgede alevlere...
İstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde 78
Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL,(DHA)-İSTANBUL'da etkili olan lodos ve yağmurun ardından akşam iş çıkış saatinde trafik yoğunluğu yaşanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre;...