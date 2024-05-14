Pınarbaşı'nda çocuk şenliği düzenlendi
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ tarafından Pınarbaşı ilçesinde çocuk şenliği düzenledi.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, etkinliğe çocuklar ve aileleri katıldı.
Şenlikte, şişme oyun alanları, sahne gösterileri, ahşap ve sahne oyunları gibi aktiviteler yer aldı.
Çocuklar, etkinlikte keyifli zaman geçirdi.
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14 May 2024 - 05:59 AA Kayseri- Yaşam
Mahreç Anadolu Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.