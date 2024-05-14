Pınarbaşı'nda çocuk şenliği düzenlendi

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, etkinliğe çocuklar ve aileleri katıldı.

Şenlikte, şişme oyun alanları, sahne gösterileri, ahşap ve sahne oyunları gibi aktiviteler yer aldı.

Çocuklar, etkinlikte keyifli zaman geçirdi.