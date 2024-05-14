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Pınarbaşı'nda çocuk şenliği düzenlendi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ tarafından Pınarbaşı ilçesinde çocuk şenliği düzenledi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, etkinliğe çocuklar ve aileleri katıldı.

Şenlikte, şişme oyun alanları, sahne gösterileri, ahşap ve sahne oyunları gibi aktiviteler yer aldı.

Çocuklar, etkinlikte keyifli zaman geçirdi.

14 May 2024 - 05:59 AA Kayseri- Yaşam

Mahreç  Anadolu Ajansı

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