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Kene ısırdıktan sonra öldü

Bingöl'de 1 hafta önce kenenin ısırdığı Hasan Kökten (67), tedavi gördüğü Erzurum'da hayatını kaybetti.

Yedisu ilçesine bağlı Güzgülü köyünde 1 hafta önce kene ısırması şikayetiyle Toplum Sağlığı Merkezi'ne başvuran Hasan Kökten, ilk müdahalenin ardından ambulansla Erzurum Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) teşhisi konulan Kökten, dün akşam hayatını kaybetti. Kökten'in cenazesi, işlemleri sonrası Güzgülü köyüne getirilerek toprağa verilecek.

30 Nis 2024 - 13:55 DHA Bingöl- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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