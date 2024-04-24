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"Yunuslar geziyor diye vermiyorlar"

Gaziosmanpaşa'da yunus polisleri tarafından uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik denetimlerde, üzerinde "Peçete" diye tabir edilen uyuşturucu madde bulunan bir kişi gözaltına alındı. Denetim sırasında üst araması yapılan bir vatandaş, "Yunuslar geziyor diye vermiyorlar ağabey" dedi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü'ne bağlı yunus timleri, Gaziosmanpaşa Merkez Mahallesi'nde denetim yaptı. Denetimde ekipler, şüpheli görülen kişiler, durdurularak tek tek üst araması ve ve GBT (Genel Bilgi Taraması) yaptı. Ekiplerin şüphe üzerine durdurdukları bir kişinin üst aramasında, "Peçete" diye tabir edilen uyuşturucu madde bulundu. Denetim sırasında üst araması yapılan bir vatandaş, "Yunuslar geziyor diye vermiyorlar ağabey" dedi.

24 Nis 2024 - 10:02 DHA İstanbul- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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