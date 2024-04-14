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Hakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bölgedeki krize ilişkin ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüştü.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Bakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile bugün telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, İran'ın İsrail'e yönelik misilleme saldırısı sonrasında bölgedeki mevcut durum ele alındı. Bakan Fidan, Türkiye'nin, bölgedeki krizin tırmanma ve yayılma ihtimalinden endişe duyduğunu belirterek, Gazze'deki krizin başlangıcından bu yana bunun bir bölgesel çatışmaya dönüşme riski taşıdığını defalarca belirttiklerini söyledi. Sorunun temelinde Gazze'deki savaşın yattığına dikkat çeken Bakan Fidan, acilen ateşkes ilan edilmesi ve Gazze'ye kesintisiz insani yardım ulaştırılması gerektiğini, aksi halde krizin büyüyerek devam edeceğini hatırlattı. Fidan, İsrail üzerinde etkisi olan ülkelerin de gerilimin tırmandırılmaması için en doğru mesajları vermesi gerektiğini ifade etti.

14 Nis 2024 - 20:17 DHA Ankara- Dünya

Mahreç  Dha Ajansı

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