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İlişkinizde kontrol edildiğinizi nasıl anlarsınız?

Uzman Klinik Psikolog Kaan Üçyıldız, ilişkilerde kontrolün sağlanmasıyla ilgili önemli bilgiler paylaştı.

Kontrol etme ihtiyacı oldukça yaygın bir durumdur. Gündelik yaşantıda hayatın pek çok alanında faydaları olsa da mesele ilişkiye geldiğinde bu ihtiyaç tehlikeye dönüşebiliyor. Partnerinizin nerede olduğunu, kimlerle görüştüğünü ve ne yaptığını sürekli takip etmek, telefonunu veya bilgisayarını kontrol etmek gibi davranışlar gerçekleştiriyorsanız dikkat !

İlişkilerde kontrol etme ihtiyacı sevginin değil, güvensizliğin ve kaygının bir göstergesi olabilir. Oysa sağlıklı bir ilişki sevgiye, güvene ve saygıya dayanır bu nedenle kontrol etme ihtiyacı, temel unsurları zedeleyebilir ve ilişkinizin çökmesine sebep olabilir.

İlişkinizde kontrol edildiğinizi nasıl anlarsınız?


- Partneriniz sizin nerede olduğunuzu, ne yaptığınızı ve kiminle görüştüğünüzü tekrar tekrar ve şüpheci bir tutumla size soruyorsa
- Telefonunuzu, mesajlarınızı ve sosyal medya hesaplarınızı kontrol ederek sizi denetliyorsa
- Partneriniz giyim tarzınız, arkadaşlarınız ve hobileriniz ile ilgili size baskı uyguluyorsa
- Partneriniz onsuz gittiğiniz yerlerde konumuz ile sizi takip ediyor, gittiğiniz yerlerden fotoğraf/video talep ediyorsa partnerinizin kontrol etme ihtiyacının ön planda olduğu söylenebilir.

Kontrol etme ihtiyacının ilişki için yaratacağı sonuçların en başında güvensizlik yer alır. Çünkü bu durum güvensizlik ve ihanet algısı oluşturur. Zaman içerisinde özgürlük alanlarının kısıtlanmasına ve kaçınılmaz olan tartışmalar ve çatışmalar oluşmasına sebep olur.Kontrol etme ihtiyacının tekrar ettiği bir ilişki de sonuç; mutsuzluk ve ayrılıkla olabilir !

Uzman Klinik Psikolog Kaan Üçyıldız,'' Partnerinizi kontrol etme ihtiyacı hissediyorsanız, bu ihtiyacın nedenlerini anlamaya çalışın. Partnerinize karşı açık ve dürüst bir şekilde iletişim kurum. Birbirinizin sınırlarına saygı duyun. Güven duygusunu geliştirmek için adım atmayı deneyin. Tüm bunlara rağmen kontrol etme ihtiyacınız devam ediyorsa çift terapisi desteği almak için bir uzmana başvurmayı deneyin.'' dedi.

28 Mar 2024 - 03:29 - Yaşam

Mahreç  Dha Ajansı

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