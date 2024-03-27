Bayram tatili için yurt dışı rota önerileri

Ramazan Bayramı öncesindeki 1.5 günün idari izin kapsamına alınmasıyla birlikte bizleri 6-14 Nisan tarihleri arasında 9 günlük uzun bir fırsatı bekliyor. Türkiye’nin lider seyahat sitesi Enuygun.com, bayramı yurt dışında geçirmek isteyenler için çipli kimlik kartı, vizesiz ya da kapıda vize ile girilebilecek ülkelerden en gözde şehirleri sıraladı.

Gürcistan – Batum

Çipli T.C kimlik kartıyla giriş yapılabilen Gürcistan’ın popüler şehirlerinden Batum, yeşilin bin bir tonunu görebileceğiniz bir destinasyon. Bayram tatiliniz için Batum’u tercih ederseniz ENUYGUN’un şehirle ilgili ilk önerisi 7 kilometre uzunluğundaki Batum Bulvarı’nı gezmeniz. Şehrin simge yapısı Ali ve Nino Heykeli, Gürcü alfabesinin özgünlüğünü simgeleyen Alfabe Kulesi, Astronomik Saat Kulesi Batum seyahatiniz esnasında görmeniz gereken diğer yerler. Farklı bir deneyim için Argo teleferiğiyle şehrin en yüksek noktasına çıkabilir, manzarayı izleyebilirsiniz.

Batum Botanik Bahçesi, Mitrala Ulusal Parkı, Virgin Mary Kilisesi, St. Nicholas Kilisesi gibi tarihi yapıların yanında klasik üslupta inşa edilmiş Batum Tiyatrosu ve Tiyatro Meydanı da mutlaka gezi rehberinizde olmalı.

Restoran ve kafeleriyle şehrin buluşma merkezi Piazza Meydanı’nda keyifli vakit geçirebilir; seyahatiniz esnasında bir pide çeşidi olan haçapuri, mantı türevi hinkali ya da ünlü sulguni peyniri tadabilirsiniz. Gürcistan uçak bileti alarak keyifli bir bayram tatili için yola çıkabilirsiniz.

Azerbaycan – Bakü

ENUYGUN’un sıradaki önerisi Bakü’de tarihi ve modern mimariyi bir arada bulabileceksiniz. Şehrin ‘İçeri Şehir’ olarak adlandıran eski yerleşimi UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alıyor. Bu alanda Şirvanşahlar Sarayı, Multan Kervansarayı ve Muhammad Camii gibi eserler bulunuyor. Hazar Denizi kıyısına kurulmuş olan şehrin sahil hattında ise modern gökdelenler şehre bambaşka bir atmosfer katıyor.

Daha çok kahvaltıda tercih edilen bir börek olan düşbere, Hazar Denizi’ne özgü mersin balığı, safran eklenen bakü baklavası şehirde denenmesi gereken lezzetlerden.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

Her mevsim ayrı güzellikteki Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti Enuygun.com’un sıradaki önerisi. Girne Kalesi, Bellapais Manastırı, Salamis Antik Kenti, Gazimağusa’nın Suriçi mahallesindeki Othello Kalesi, Lefkoşa meydanındaki Venedik Sütunu, Selimiye Camii gibi çok sayıda tarihi noktası bulunan Kıbrıs’ta yemek ve eğlence de yüksek standartlarda. Seyahatiniz sırasında şeftali kebabı, hellim peyniri, keçiboynuzu pekmezli zülbiye, kıbrıs mantısı olarak da bilinen piruhi gibi adaya özel lezzetleri tadabilirsiniz.

Kıbrıs otel seçenekleri arasından bütçenize uygun bir tanesini tercih ederek keyifli bir tatil yapabilirsiniz. OTEL2024 koduyla ENUYGUN’dan yapacağınız rezervasyonlarda 4.000 TL’ye varan indirimden yararlanabilirsiniz.

Sırbistan-Belgrad

Sadece pasaportla giriş yapabileceğiniz ülkelerden Sırbistan’ın öne çıkan şehri Belgrad, Tuna ve Sava nehirlerinin birleştiği alan üzerinde yer alıyor. Eski şehir kısmında; tarihi milattan önceye uzanan heybetli kale Kalemegdan ve çevresi, en çok ziyaret edilen turistik merkez konumunda. Belgrad seyahatinde cevapi köfte, balkan şinitzeli, farklı içlerle hazırlanan hamur işi bureki tadabilirsiniz.

Karadağ – Podgorico

Karadağ’ın başkenti Podgoritsa da vizesiz, sadece pasaport giriş yapılabilen bir rota olarak Enuygun’un önerileri arasında. Bu şehirde Milenyum Köprüsü, Bağımsızlık Meydanı, Njegosev Park, Saat Kulesi, Podgoritsa Niagara Şelaleleri ve İsa’nın Dirilişi Katedrali gibi öne çıkan alanları gezebilirsiniz. Taze deniz mahsulleri ise şehirdeyken mutlaka tadılmalı.

Mısır – Şarm El-Şeyh

Kapıda vize ile kolaylıkla giriş yapılabilen Mısır’ın Kızıldeniz kıyısındaki dünyaca ünlü tatil merkezi Şarm El-Şeyh de bayram için ideal rotalardan biri. Şarm El-Şeyh’i cazibe merkezi haline getiren güzelliklerin başında Ras Muhammed Milli Parkı geliyor. Dalış

meraklıları, Kızıldeniz’deki zengin tür çeşitliliğini burada keşfediyor. Şarm El-Şeyh’deki bir diğer önemli ziyaret alanı ise Sina Dağı ve çevresindeki tarihi alanlar. Kutsal kitaplarda da geçen ve Musa Dağı olarak da bilinen dağın eteklerinde Aziz Katerina

Manastırı ve Baba Oğul Kutsal Ruh Şapeli yer alıyor. Heyecanlı bir deneyim için ise Sina Çölü’nde safariyi tercih edebilirsiniz. Şarm El Şeyh’te deneyimleyebileceğiniz farklı lezzetler arasında ise balık, pirinç ve şam fıstığının buluşması sayediya, bakladan yapılan ful medames ve domatesin başrolde olduğu shakshuka yer alıyor.

Katar - Doha

Kapıda vize uygulamasıyla Türk vatandaşlarını karşılayan bir başka ülke olan Katar’ın başkenti Doha, tam bir turizm merkezi. Dünyanın her yerinden seyahat severlerin favori tatil destinasyonlarından Katar, Basra Körfezi’ne uzanan bir yarımada ülkesi. Deniz kıyısındaki İslam Eserleri Müzesi hem binası hem eserleri ile seyahatiniz esnasında mutlaka görmeniz gereken noktalardan. Bir kültür ve sanat köyü olarak inşa edilmiş Katara ve şehrin çarşısı Souq Waqif güzel şehirde vakit geçirebileceğiniz diğer alanlar.

Suudi Arabistan – Mekke ve Medine

Mekke ve Medine gibi İslam aleminin önemli şehirlerinin yer aldığı; hac ve umre için binlerce Türk vatandaşının her yıl ziyaret ettiği Suudi Arabistan’a da kapıda vize ile girilebiliyor. Kabe’nin yer aldığı Mekke’de Arafat ve Sevr Dağları, Hira Mağarası önemli ziyaret

noktalarından. Medine’de ise Mescid-i Nebevi, Kuba Mescidi ve Mescid-i Kıbleteyn öncelikli olarak görülmesi gereken yerlerden.