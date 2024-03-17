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Depremzede yetimlere nakdi destek

Türk Kızılay, Kahramanmaraş merkezli deprem bölgesinde kırılgan aile gruplarından belirlenen 532 yetime temel ihtiyaçlarını karşılayabilmelerine yönelik aylık 2000 TL’lik düzenli destek vermeye başladığını duyurdu.

Ramazan yardımlarına devam eden Kızılay, yetim çocukların ihtiyaçlarını karşılamak için de düzenli nakdi destek veriyor. Kızılay, Kahramanmaraş depremlerinden etkilenen bölgelerde gerçekleştirdiği Yetim Destek Programı ile 3 bin 235 ebeveyn kaybı yaşamış çocuğa 14.791.500 TL’lik destek sağlarken 532 yetime de aylık 2000 TL düzenli yardım ulaştırıyor. Yapılan bu desteklerin yetim çocuklar 23 yaşına gelene kadar devam edeceği bildirildi.

Türk Kızılay, şubeleriyle birlikte her yıl yaklaşık 50 bin ebeveyn kaybı yaşamış çocuğa yönelik ayni veya nakdi yardım çalışmaları yürütüyor. “Bu Ramazan Sensiz Olmaz” sloganıyla yardım çalışmalarını gerçekleştiren Kızılay, yaptığı ihtiyaç tespitleriyle de deprem bölgesinde özellikle kırılgan aile gruplarından belirlenen 532 yetime temel ihtiyaçlarını karşılayabilmelerine yönelik aylık 2000 TL’lik düzenli destek vermeye başladı. Depremlerden etkilenen 10 ilde anne, baba veya her iki ebeveynini kaybetmiş yetim ve öksüz kalmış çocuklara verilen düzenli nakit destekler Adıyaman, Kahramanmaraş, Hatay, Malatya, Gaziantep, Osmaniye, Adana, Malatya, Elâzığ ve Diyarbakır’da uygulanıyor.

Kızılay Yetim Destek Programı, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri iş birliği ile Kızılay Şubeleri, Kızılay Toplumsal Hizmet Merkezlerinden kurulan profesyonel ekiplerle gerçekleştiriliyor. Program ile yardım çalışmalarının yanı sıra sosyal etkinlikler de düzenleyen Kızılay, her çocuğun sosyal etkileşime girebileceği organizasyonlarla toplumla iç içe olmalarını sağlıyor. Ayrıca uzman ekipler tarafından yürütülen psikososyal destek süreçleriyle de yetimlerin duygusal ve psikolojik ihtiyaçlarına odaklanılıyor.

17 Mar 2024 - 11:44 DHA - Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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