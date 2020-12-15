Foseptikte yaşamını yitiren belediye çalışanı, zehirlenenlerin yardımına koşmuş

Deniz TOKAT/ DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ’nin Pamukkale ilçesinde foseptikteki işçileri kurtarmak isterken su arıtma motorundan çıkan gazdan zehirlenerek yaşamını yitiren Şevket Çetin’in arkadaşı Murat Ertuğrul, “Hayatı hep boyunca böyleydi. Kimin ihtiyacı varsa gözünü kırpmadan yardıma koşardı. Kendisi bir iyilik meleğiydi” dedi.

Karataş Mahallesi’nde yapımı süren atış poligonu inşaatındaki foseptikte su tahliye motorunun çıkardığı gazdan zehirlenerek yaşamını yitiren 3 kişiden Şevket Çetin’in bir arkadaşını ziyaret etmek için bölgeye gittiği ortaya çıktı. Pamukkale Belediyesi’nde Temizlik İşleri Müdürlüğü’nde şoför olarak çalışan evli, 2 çocuk babası Şevket Çetin’in, işçilerin yardım çağrılarını duyduğu ve koşarak şantiyeye geldiği belirtildi. En yakın dostlarından birini kaybetmenin üzüntüsünü yaşadığını söyleyen Şevket Çetin’in arkadaşı Murat Ertuğrul, “Dün bir arkadaşını ziyarete gitmiş. Olayın yaşandığı inşaata 200 metre uzaklıkta çay içiyorlarmış. Bağıranların sesini duymuş. Koşarak oraya gitmiş. Foseptiğe girmiş. Bir işçiyi dışarı çıkarıp kurtarmış. Daha sonra ikinci kez çukura inmiş ve maalesef çıkamamış. Kardeşimden öteydi. Hayatı boyunca kimin ihtiyacı varsa gözünü kırpmadan yardıma koştu. Kendisi bir iyilik meleğiydi” dedi.

Şevket Çetin, bugün ikindi namazına müteakip Bağbaşı Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

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