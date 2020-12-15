Foseptikte yaşamını yitiren belediye çalışanı, zehirlenenlerin yardımına koşmuş (2)

ÖLEN İŞÇİLER TOPRAĞA VERİLDİ

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde, dün foseptikte biriken suyun tahliyesi sırasında pompa egzozundan çıkan gazdan zehirlenerek hayatını kaybeden 3 işçi bugün son yolculuğuna uğurlandı. Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’ndeki otopsi işlemleri tamamlanan Şevket Çetin (32), Aykut Kayar (30) ve Emrullah Kalem’in (17) cenazeleri, yakınları tarafından teslim alındı. Şevket Çetin’in cenazesi, Bağbaşı Merkez Camisi’nde kılınan cenaze namazı sonrası Bağbaşı Mezarlığı’nda toprağa verildi. Aykut Kayar’ın cenazesi Çakmak Mezarlığı’nda kılınan cenaze namazının ardından defnedildi. Emrullah Kalem’in cenazesi ise Uşak’ın Karahallı ilçesine bağlı Kaykıllı köyünde kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında jandarma tarafından gözaltına alınan atış poligonu inşaatının sahibi Ali E. ile şantiye şefi Hüseyin Y. sorgularının ardından bugün adliyeye sevk edildi.

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)

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