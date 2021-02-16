Foseptiğe düşen inek, iş makinesiyle kurtarıldı

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)- AKSARAY’da, ahırın arkasındaki foseptiğe düşen inek, AFAD ekiplerince iş makinesine halatla bağlanarak kurtarıldı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Kızılkaya köyünde meydana geldi. Çiftçi Alper Sevgin’e ait inek, ahırın arkasında bulunan foseptiğe düştü. Durumu fark eden Sevgin, ineği kendisi çıkaramayınca AFAD ekiplerine haber verdi. Ekipler, foseptiğe inip, ineğin ayaklarını iple bağladı. İpin ucunu da iş makinesine bağlayan ekipler, ineği mahsur kaldığı yerden kurtardı. Foseptikten çıkarılan inek, sahibine teslim edildi. Bu anlar, AFAD ekiplerince cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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