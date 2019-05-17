Fortnite’ta John Wick için av başladı

Sinema dünyasının korkulan suikastçısı John Wick, sınırlı süreliğine Fortnite’a konuk oluyor. Wick’in Başındaki Ödül modunda en çok altın jetonu toplayan oyuncu büyük ödülün sahibi olacak.

Epic Games tarafından geliştirilen ve 250 milyonu aşkın oyuncusuyla dünyanın en çok oynanan oyunlarından biri olan Fortnite, bugünlerde sinemanın karizmatik ve korkutucu suikastçısı John Wick’i konuk ediyor. Bugün başlayan Wick’in Başındaki Ödül Sınırlı Süreli Modu (SSM), kendine güvenen oyunculara heyecan dolu bir kapışmada yer alma fırsatı sunuyor.

Wick’in Başındaki Ödül SSM’sinde amaç belirli sayıda altın jeton toplayarak maçı kazanmak. Her oyuncu maça elinde birkaç jetonla başlayacak ve rakiplerini avlayarak onların da jetonlarını toplamaya çalışacak. Fakat temkinli olmakta fayda var çünkü bir oyuncu sahip olduğu jeton sayısı arttıkça hareket ettiğinde veya ateş açtığında haritada git gide daha fazla görünür olacak. En fazla jetona sahip olan ilk 3 oyuncu ise haritada ve pusulada sürekli görünecek. Bu modda her oyuncu 3 kez yeniden doğma hakkına sahip.

Son derece gergin ve heyecanlı geçecek bu özel modun ödülleri de özel. Wick’in Başındaki Ödül modunun görevlerini yapan oyuncular Altın Jeton sırt süsü, Tek Atış şemsiyesi, Öcü kaplaması ve fazladan tecrübe puanı gibi pek çok ödülün sahibi olacaklar.

Ayrıca karizmatik suikastçıyı kendisiyle özdeşleşen takım elbisesi içinde gösteren John Wick kıyafeti ve ona özel Bildiğin Balyoz kazması da an itibariyle oyun içi mağazadan satın alınabiliyor.