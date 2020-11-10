Formula 1 için geri sayım; İstanbul Park Pisti’nde son hazırlıklar

İSTANBUL, (DHA)- Tuzla Belediyesi, 9 yıl aradan sonra Türkiye’ye gelen Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix’si için tüm hazırlıklarını tamamladı. Çalışmaları yerinde inceleyen Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, yarış kaskı takarak Formula 1 aracına bindi. Başkan Yazıcı yaptığı açıklamada, “Formula 1 organizasyonunu dünyada yaklaşık 2 milyondan fazla izleyici bulunan gerçekten çok ilgi duyulan yarışlardan bir tanesi. Dolayısıyla bu yarışların Tuzla’da yapılıyor olması Türkiye’de İstanbul’da yapılıyor olması bizim için çok büyük onur ve gurur kaynağı” dedi.

Formula 1 yarışlarının 14. etabı “Formula 1 DHL Turkish Grand Prix 2020”, 9 yıl aradan sonra 13-14-15 Kasım tarihlerinde Intercity İstanbul Park Pisti’nde gerçekleştirilecek. Formula 1 yarışlarına katılacak araçları ve gerekli malzemeleri taşıyan kargo uçağı, geçen pazar günü Sabiha Gökçen Havalimanı’na indi. Dün ise o araçlar İstanbul sokaklarında boy gösterdi. Intercity İstanbul Park Pisti’nde ise hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor.

Tuzla Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre; sorumluluk alanında 1 aydır devam eden çalışmalar kapsamında yaklaşık 1 milyon 150 bin metrekare alan içerisinde ot biçme, çalı ve diken temizliği işlemleri tamamlandı. Yaklaşık 500 bin metrekare alan da ise budama işlemlerini tamamladı. Biçilen, otlar,çalılar ve budanan ağaçlar Tuzla Belediye ekipleri tarafından araçlara yüklenerek temizlendi. VIP localarda bulunan koltuklar, üst geçitler ve bilet satış yerleri de ozon yıkama yönetimle dezenfekte edilerek temizlendi. Tüm alan içerisinde toplam 287 adet 770 litre çöp konteynerı ve 42 adet 2’li sıfır atık seti yerleştirildi. Yerleştirilen konteyner ve setler yarış öncesi ve sonrasında görevliler tarafından toplandı.

“SORUNSUZ GEÇMESİ İÇİN ELİMİZDEN GELEN BÜTÜN GAYRETİ GÖSTERDİK”

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, çalışmaları yerinde inceleyerek açıklamalarda bulundu. Başkan Şadi Yazıcı, “9 yıl aradan sonra yeniden Formula 1 ile buluşmaktan dolayı mutluluk duyduğumuzu ifade ediyorum. Özellikle emeği geçen, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan beyefendi ve Intercity yöneticileri dahil olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Formula 1 organizasyonunu dünyada yaklaşık 2 milyondan fazla izleyici bulunan gerçekten çok ilgi duyulan yarışlardan bir tanesi. Dolayısıyla bu yarışların Tuzla’da yapılıyor olmasıTürkiye’de İstanbul’da yapılıyor olması bizim için çok büyük onur ve gurur kaynağı. Biz de 13-15 Kasım tarihleri arasında yapılacak olan yarışlardan önce tedbirler almaya çalıştık. Elimizden geldiğince hem ilçemizin, İstanbulumuzun hem de ülkemizin tanıtımında çok önemli olan bir yarışın İstanbul’da Tuzla’da yapılırken sorunsuz geçmesi için eliminden gelen tüm gayreti gösterdik” dedi.

“TÜM İMKAN VE OLANAKLARI SEFERBER ETTİK”

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı,“Öncelikle ana yolların düzenlenmesi, ulaşım akslarının düzenlenmesi, gerçi seyircisiz izlenecek ama her ihtimale karşı yine de bu tedbirleri aldık. Park içerisinde hem yarışın daha güvenli yapılabilmesi açısından, çimlerin biçilmesinden tutun da temizlenmesine, ozonla yıkanmasına, geri dönüşümlerin oluşması konusunda, çöplerin alınması ve konteynerlar. Yine 4-5 aracımız yarış boyunca da sürekli burada kalacaklar. Öncesinde de temizlikler yapıldı.Çalışanların kalmasını sağlayacağı konaklama tesislerinin sağlanması gibi bütün imkanları sağlamaya çalıştık” dedi.

“EMEĞİ GEÇEN HERKESE YÜREKTEN TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm emeği geçenlere teşekkür eden Başkan Yazıcı, “Özellikle ilk yarışı hatırlıyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız o zaman Başbakan’dı. Yarışlar yetişsin diye devletin tüm kurumlarını hatta özel idare ve Büyükşehir’i devreye sokarak yarışların yapılması için, çevre düzenlemeleri, yolların tamamlanması, çünkü söz verilmişti. Daha sonra diğer yarışlarda dahil, devletin ciddi bir tecrübesi oluştu. Türkiye Cumhuriyeti bu konuya hazırdı. Böylesi büyük bir organizasyon uzun yıllar yapılmıştı. 9 yıl aradan sonra tekrar yapıyoruz. Tecrübeliyiz. Ama ülkemiz ve milletimiz için çok kıymetli. Ülkenin tanıtımı için çok kıymetli. Tekrar söylüyorum himayesinde bulunan Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere, emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum” dedi.

Yarış süresi boyunca 3 adet çöp kamyonu, süpürme aracı, tanker ve ambalaj atığı aracı ile birlikte 15 personel görevli olarak çalışmalarını sürdürecek. Formula bir organizasyonunda görevli olanlar Tuzla Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir Gençlik Kampı’nda bulunan bungalov evlerde misafir ediliyor. Çalışanların kamp alanından Formula 1 pistine ulaşımı da Tuzla Belediyesi tarafından sağlanıyor.