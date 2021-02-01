Foreks dolandırıcılığı operasyonu kamerada

Ali TİNBEK / İSTANBUL, (DHA)- İSTANBUL’da faaliyet izni bulunan kuruluşlar dışında kalan bir internet sitesi üzerinden foreks işlemleri yapan şebekeye operasyon düzenlendi. 6 şüphelinin yakalandığı operasyon anı kameraya yansıdı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri faaliyet alanıyla ilgili üst kuruluşun resmi internet sitesinde bulunan açıklamaların yer aldığı ancak faaliyet izni bulunan kuruluşlar dışında kalan bir internet sitesi üzerinden foreks işlemleri yapanları yakalamak için harekete geçti. 3 ikamet ve 2 işyeri adresinde 28 Ocak’ta yapılan operasyonda 6 şüpheli yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4’ü tutuklandı, 2 şüpheli ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.