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27 Mayıs 2019
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Otonom araçlar dünyasında Agility Robotics ile birlikte Ar-Ge çalışmaları gerçekleştiren Ford, son çalışmasını dünyayla paylaştı.
Teknoloji Haberleri

Ford’un Digit isimli robotu insan gibi hareket ediyor

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Otonom araçlar dünyasında Agility Robotics ile birlikte Ar-Ge çalışmaları gerçekleştiren Ford, son çalışmasını dünyayla paylaştı.

Digit isimli, sadece insan gibi görünmekle kalmayıp insan gibi de yürüyen robot, otonom teslimat robotları dünyasında ses getirmesi bekleniyor.

Online alışverişin her geçen gün daha da arttığı dünyamızda, otonom teslimat robotları artık ismini çok sık duyduğumuz teknolojik bir ürün haline geldi. Global trendleri sadece yakından izlemekle kalmayıp bu trendlere şekil de veren Ford, Agility Robotics ile yürüttüğü Ar-Ge çalışmalarının sonucu olan Digit isimli akıllı robotu görücüye çıkarttı. 

İnsan gibi görünen 2 bacaklı Digit’in özellikle merdiven inip çıkma performansı uzmanları büyüledi. Uzmanlar, bu performans sayesinde Digit’in rakiplerinin bir adım önünde olduğu yönünde hemfikir. Hafif bir malzemeden üretilen sadece 20 kg. ağırlığındaki robot, engebeli arazilerde rahat biçimde yürüyebiliyor ve engelleri dengesi bozulmadan aşabiliyor. Otonom teslimat robotları için hayati olan bu özelliğin yanı sıra, Digit farklı bir tasarıma da sahip ve kendi kendine katlanarak oldukça küçük bir hacme ulaşabiliyor. 

Otonom robot, teslimat yapılacak olan evin önüne kadar nereye gitmesi gerektiğini ve oraya nasıl gidileceği bilgisi ile donatılmış olan sürücüsüz bir araç tarafından taşınıyor. Son noktaya ulaşıldığında araçtan inen robota ihtiyaç duyacağı tüm bilgi kablosuz olarak iletiliyor. 

Ford Araştırma, Mühendislik ve Teknoloji’den Sorumlu Başkan Yardımcısı Dr. Ken Washington, Digit’le ilgili olarak “Işık ve mesafe sensörü LİDAR ve stereo kameralarla donatılmış olan Digit, temel senaryolar dahilinde engelleri aşarak araçtan paketi bırakacağı kapı önüne kadar rahatlıkla ulaşacak kapasiteye sahip. Agility ile işbirliğimiz sayesinde, Digit’in sürücüsüz araçlarla en iyi şekilde nasıl çalışacağını ve bu yeni teslimat metodunu geleceğe daha iyi biçimde taşımanın yollarını bulmak için durmaksızın çalışıyoruz,” dedi.

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