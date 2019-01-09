Dünyanın önde gelen otomotiv firmalarından biri olan Ford, bu kez çok farklı bir çalışmaya imza attı.

‘Sessiz köpek kulübesi’ tasarlayan şirket, araçlarda yolculuk eden hayvanların sesten rahatsız olmadan seyahat edebilmesine olanak verirken, kulübelerini de ‘sessiz mod’a alıyor.

İngiltere’de yapılan araştırmaya göre köpeklerin yüzde 45’i havai fişek sesinden korkuyor. Şimdiye dek davranış sorunları olan beş bin köpeğe ve sahiplerine yardım eden İngiltere’nin en iyi köpek eğitmenleri arasında yer alan “Köpeklerin Babası’ lakaplı Graeme Hall, “Hayvanların büyük çoğunluğu havai fişek gösterilerinden korkuyor. Köpekler, insanlarla kıyaslandığında dört kat daha uzaktaki sesleri çok daha geniş bir frekans aralığında duyabiliyorlar” diyor.

Ford ise bu sorunu ortadan kaldırmak yerine enteresan bir çözüm bulmuş. ‘Aktif hengame Kontrol Sistemi’ teknolojisini baz alan firmanın çalışması ise şöyle: Bu teknolojiyle mikrofonlar, kabin içi istenmeyen hengameleri algıladığında aracın ses sisteminden gelen aksi ses dalgaları kullanılarak bu hengamelerin etkisini azaltılıyor. Prototip köpek kulübesinin içindeki mikrofonlar da havai fişeklerin sesini algıladığında entegre ses sistemi, hengameyi komple engellemiş olan ya da önemli seviyede azaltan aksi frekanslar yayıyor.

Ses yalıtımı için ideal olan yüksek yoğunluklu mantar da tasarımın ayrılmaz bir parçasını oluşturuyor. Sonuç olarak ehli hayvanınızın artık hengameden dolayı stres yaşaması söz konusu olmuyor. Ürün, şu an için konsept aşamasında.