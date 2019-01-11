UZMAN Psikolog Melisa Paker, sosyal medyadaki gelişmeleri kaçırma korkusunun (FOMO) daha çok 18-25 yaş arasında görüldüğüne dikkat çekti.

“Bu yüzden kişi vaktini fazlasıyla internette ve sosyal medyada geçiriyorsa, bu durum onun duygu durumunu negatif oranda etkiliyorsa, özgüven problemine ve çevresindeki insanlarla iletişimini, ilişkisini negatif anlamda etkiliyorsa kişinin tedavi edilmesi gerekiyor” dedi.

Uzman Psikolog Melisa Paker, FOMO rahatsızlığının yalnızca medya bağımlılığı ile alakalı olmamakla birlikte kişinin içinde bulunmuş olduğu ortamın dışında herhangi bir olayı kaçırma kaygısı olarak adlandırılabileceğini söyledi. FOMO’nun daha çok 18-25 yaş aralığında ergenlerde ve genç yetişkinlerde görüldüğünü vurgulayan Paker, “Dünya popülâsyonunda ergenlerin yüzde 70’inde FOMO dediğimiz durum yani toplumsal medyada herhangi bir yeniliği kaçırmaya kaygılı olma durumu sıklıkla görülüyor. Dünya genelinde yetişkinlerde bu oran yüzde 56’dır” dedi.

‘KİŞİ KENDİNİ DIŞLANMIŞ HİSSEDİYOR’

FOMO rahatsızlığına yakalanan bir canın toplumsal medya kullanımında his durumlarının stabil olarak oturmamasından kaynaklı negatif etkilerinin olduğunu vurgulayan Paker, şunları söyledi:”Kişi mutluyken, heyecanlıyken ve herhangi bir durumdan memnunken aniden arkadaşlarının kendisi olmadan gittiği bir toplumsal aktiviteyi görebiliyor.

Şuurlu olarak tercih etmese de insanların gidip eğlenilmiş olduğu herhangi bir ortamdaki fotoğraflar veya videoları da görebiliyor. Bu da aidiyet ve itimat hissini negatif derecede etkiliyor. kişi bir noktada esasen kendini dışlanmış, grubun dışında kalmış ve o gruba ilişik olmamış gibi hissedebiliyor. Bu da his durumunda negatif geçişlere sebep oluyor.”

‘SOSYAL MEDYAYI FAZLA KULLANIRSANIZ, YAŞADIĞINIZ ORTAMI DA KAÇIRIRSINIZ’

Psikolog Paker, FOMO rahatsızlığına yakalanan kişinin tedavi sürecine ait şu şekilde dedi: “Kişi vaktini fazlasıyla internette ve toplumsal medyada geçiriyorsa, bu durum onun his durumunu negatif oranda etkiliyorsa, özgüven sorununa ve çevresindeki insanlarla iletişimini, ilişkisini negatif manada etkiliyorsa kişinin tedavi edilmesi gerekiyor.

Bu tedavi de ‘bilinçli farkındalık’ dediğimiz anı yaşamak ve anda kalabilme, bulunduğumuz ortamda hem gövdesel hem zihinsel olarak bulunduğumuz ortama deneyimleme ilkesidir. şuurlu farkındalıkta esasen kişi, şuanda ne deneyimliyorsa ne duyuyorsa ve ne hissediyorsa o duygularına yönelik yönelmesi öngörülüyor. Sosyal medya fazla kullanırsanız, yaşadığınız ortamı da kaçırıyorsunuz. Çevrenizde olup bitenleri, sesleri ve herhangi bir uyarıcıyı kaçırdığınız için anda da kalamıyorsunuz. FOMO rahatsızlığının tedavisinde bağımlılık tedavisinin yanı sıra şuurlu farkındalık esasından de bu manada yararlanılıyor.”

‘YENİ HOBİLER EDİNMEK FOMO RAHATSIZLIĞINDAN KURTARIYOR’

Ailelere çok fazla görev düştüğünü söyleyen Paker, ilk başta ailelerin iyi birer model olması gerektiğini belirtti. Gençlere interneti ve toplumsal medya kullanımını kısıtlarken ailelerinde örnek olması gerektiğini kaydeden Paker, şu şekilde konuştu: “Herkes eve geldiğinde salonda otururlarken aşikar bir paylaşım yapılacağı zaman her insanın elinde cep telefonu var ise ve toplumsal medyayı düzgün olarak takip ediyorsa, bu istenilen sıhhatli bir aile ortamı olmuyor. Ayrıca kişilerin yeni hobiler edinmesi FOMO rahatsızlığından kurtulmasını sağlıyor. Örneğin doğa yürüyüşleri, bir arkadaşınızla telefonları bir kenara bırakarak birebir göz temasıyla iletişim kurduğunuz herhangi bir aktivitede FOMO rahatsızlığından kurtulmaya destekci olabilir.”