Foça’da pastırma yazı

Seyfi GÜL/FOÇA (İzmir), (DHA) – İZMİR’in Foça ilçesinde, kasım ayı ortasında pastırma yazı yaşanırken, sahil kesimleri, hafta sonu doldu.

Foça’da güzel havayı fırsat bilenler, sahillere akın etti. Hava sıcaklığının 25 dereceye ulaştığı ilçede, hafta sonu sahil kenarları doldu. Bazı kişiler, bebek arabaları ve bisikletleri ile çocukları ve torunlarını gezdirirken, bazıları yürümeyi ya da banklarda oturmayı tercih etti. Çiçeklerine bakım yapanlar, evcil hayvanlarını gezdirenler, sahilde banklara oturarak, kitap okuyanlar, kafe ve kahvaltı bahçelerinde açık havada yemek yiyenler, renkli görüntüler oluşturdu.

İstanbul’dan Foça’ya ziyaret için arkadaşlarıyla geldiklerini belirten Ceyda Ripai, “Şahane bir hava ve manzara bulduk. Birçok yerde kar, soğuk var. Foça’da hava yazı aratmıyor. Çok güzel” dedi.

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