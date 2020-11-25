Foça’da kara taşların sökülmesini Koruma Kurulu durdurdu

Seyfi GÜL/ FOÇA, (İzmir), (DHA)- İZMİR’in Foça ilçesinde kent içi yollarda yapılan ve tartışmalara neden olan yeni taş döşeme çalışmaları İzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından durduruldu. Karara gerekçe olarak ise yapılan uygulamanın Koruma Bölge Kurulu kararı kapsamı dışında ve karar eki projesine aykırı olarak gerçekleştirilmesi gösterildi.

Foça’da geçen 18 Kasım’da Reha Midilli Caddesi’nin Demokrasi Meydanı’nın güneyindeki bölümünde içme suyu şebekesi çalışması birlikte başlatılan yeni taş döşeme çalışmaları tartışmalara neden oldu. Yoldaki bazalttan büyük boy parke taşları kepçeyle sökülüp, ağır ve iri kaldırım taşları kaldırılarak yerine ‘Bergama taşı’ olarak bilinen daha küçük kesme taşlarla kaplanmaya başladı. Belediyenin yoldaki bu taşları söküp yenileri ile değiştirmesi Foçalıları ikiye böldü. Bazı vatandaşlar ilçenin ünlü ‘kara taş’ efsanesiyle özdeşleştirdikleri taşların kent kimliği açısından önemli olduğunu ve yerine tekrar döşenmesini isterken, bazıları ise buradaki taşların tarihi bir değeri olmadığını belirterek yenileme çalışmalarını destekledi. Tartışmamaların ardından konu ile ilgili olarak bazı vatandaşlar şikayetçi oldu, Foça Belediyesi yetkilileri de itiraz konularının ve işin yapıldığı haliyle değerlendirilmesi için Koruma Kurulu’na müracaat edileceğini ve tekrar onay alınacağını belirtti.

‘KORUMA KURULUNDA DEĞERLENDİRİLECEK DERHAL DURDURUN’

Şikayet ve müracaatlar üzerine İzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 23 Kasım 2020 tarihli yazısıyla yapılan çalışmanın ‘Derhal durdurulmasını kararlaştırdı. İlgililer gönderilen karar yazısında ‘Reha Midilli Caddesinin’ bahse konu kesiminde ‘Yaya yolu’ Mevcutta bulunan wash betonların tadilat gerektiren kısımları yenilenecektir ve halihazırda araları çok açılan Arnavut kaldırımları sökülerek aynı malzeme sıkıştırılarak yeniden döşenecektir” şeklinde müdahale kararları bulunmaktadır. Bu kapsamda rapor ve fotoğraflardan söz konusu uygulamanın Koruma Bölge Kurulu karar kapsamı dışında ve karar eki projesine aykırı olarak gerçekleştirildiği anlaşıldığından, proje kapsamında yürütülmekte olan uygulamaların can ve mal emniyetinin sağlanmasına yönelik olarak gerekli tedbirler alınarak ‘derhal durdurulması ve konu Koruma Bölge Kurulu’nda değerlendirilinceye kadar alanda hiçbir fiziki ve inşai müdahalede bulunulmaması’ hususunda bilgilerinizi ve gereğini arz ve rica ederim” denildi.

‘BURASI FOÇA’NIN ANA CADDESİDİR’

Kararın tebliğ edilmesinin ardından Foça’nın en işlek caddesinde çalışmalar olduğu gibi durdu. Çarşı esnafından İsmet İmanç, döşenecek taşlar ve duran iş makinelerinin trafiği aksattığını ve zaten zorda olan çarşı esnafının bu durumla daha kötü duruma düştüğünü söyledi. İmanç “Burası Foça’nın ana caddesidir. Çarşı caddesidir. Bu caddenin bu şekilde kapalı kalması, biz esnafın işini engellemekte. Foçalılar için de büyük bir engel yaratmaktadır. Buranın bir an önce işlerinin yapılarak trafiğe açılması gerekmektedir” dedi.

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