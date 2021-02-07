Ana Sayfa Haberler Foça’da balıkçı barınağında erkek cesedi bulundu
Kategoriler: Güncel Haberler

Foça’da balıkçı barınağında erkek cesedi bulundu

Seyfi GÜL / FOÇA (İzmir), (DHA)- İZMİR’in Foça ilçesindeki balıkçı barınağındaki tekneler arasında bir erkek cesedi bulundu. Polis, balık tutmaya çalışan 35-40 yaşlarında bir kişiye ait olduğu ve suya düşerek öldüğü tahmin edilen kişinin kimliğinin tespitine çalışıldığını bildirdi.
Atatürk Mahallesi’ndeki Foça Balıkçı Barınağı’nda, saat 08.30 sıralarında, balıkçılar tarafından teknelerin arasında bir erkek cesedi bulundu. Durum, Foça İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bildirildi. Polis ekiplerince denizden çıkartılan cesedin, 35-40 yaşlarında bir erkeğe ait olduğu görüldü.  Foça dışından geldiği ve 4-5 saat kadar önce öldüğü tahmin edilen kişinin üzerinden kimliğini belirtir bir belge çıkmadı. Ceset, polis ve savcının olay yerindeki incelemesini ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Soruşturma başlatan polis, denize düşüp öldüğü sanılan kişinin kimliğinin tespitine çalışıldığı bildirdi.

FOTOĞRAFLI

Paylaş
Yayınlanma Tarihi
49 saniye önce

Son Haberler

Muhammed Ali’yi yenen Leon Spinks hayatını kaybetti

ABD, (DHA)- ABD’de sekizinci profesyonel dövüşünde Muhammed Ali'yi yenerek boks dünyasını şaşırtan Leon Spinks, 67 yaşında hayatını…

40 saniye önce

Site bahçesinde korkutan silahlı çatışma kamerada

İbrahim EMÜL/OSMANİYE,(DHA)- OSMANİYE’de kız meselesi yüzünden aralarında husumet olduğu iddia edilen H.S.D. ve H.Ç., bir…

57 saniye önce

Rusya mayın tarama gemisi, Çanakkale Boğazı’ndan geçti

Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'na ait 601 borda numaralı 'Ivan Antonov' adlı…

1 dakika önce

Dağcılık kulübü üyeleri, kısıtlamada karlı doğaya yem bıraktı

SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta hafta sonu kısıtlamalarında özel izin alan dağcılık kulübü üyeleri kış şartları nedeniyle…

21 dakika önce

Hindistan’da nehre düşen buzul sele neden oldu

Hindistan, (DHA) – Hindistan’ın Uttarakhand eyaletinde büyük bir buzulun aniden kırılarak Dhauli Ganga Nehri'ne düşmesiyle…

31 dakika önce

Başakşehir’de feci kaza; 11 yaşındaki kız çocuğu kalp masajıyla hayata döndürüldü

  Emin YEŞİL/İSTANBUL, (DHA)  BAŞAKŞEHİR'de hafriyat kamyonun çarptığı motosiklet devrildi. Kazada, motosiklet üzerinde bulunan 11 yaşındaki…

31 dakika önce