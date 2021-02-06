Foça’da 3 saatte 3 hırsızlık olayına karışan 2 şüpheliye güvenlik kamerası yakalattı/ EK FOTO

Ana Sayfa Güncel Haberler Foça’da 3 saatte 3 hırsızlık olayına karışan 2 şüpheliye güvenlik kamerası yakalattı/...
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