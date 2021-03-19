Foça eski Belediye Başkanı Gökhan Demirağ, otomobili ile takla attı

TÜRK Obezite Cerrahisi Vakfı Başkanı Prof. Dr. Oktay Banlı, pandemi döneminde insanların eve kapanması ve hareketin azalması sonucu obezitenin ciddi oranda arttığını söyledi. Banlı, "Pandemi döneminde ilk 3-4 aylık süreçte obezite ameliyatları durmasına rağmen, haziran ayından itibaren 20 binin üzerinde obezite ameliyatı yapıldı. 2019 yılında yine bu sayı 20 ila 25 bin arasındaydı" dedi.