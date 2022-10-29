Foça Belediye Başkanı Gürbüz’e beraat, 26 sanığa çeşitli oranlarda hapis cezası (2)

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FOÇA BELEDİYE BAŞKANI GÜRBÜZ’DEN BERAAT KARARI SONRASI AÇIKLAMA

İzmir’in Foça Belediye Başkanı CHP’li Fatih Gürbüz, 3 yıldır süren ve Binali Camgöz liderliğindeki suç örgütü üyeleriyle birlikte tutuksuz olarak yargılandığı davadan beraat etmesi üzerine açıklama yaptı. Gürbüz, sosyal medya hesabından yazılı ve görüntülü olarak yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“3 yıldır devam eden duruşma süreci sonunda bugün mutlu haberi aldık. Beraat ettik. Tabii ki çok zor zamanlar geçirdiğim zamanlar oldu. Ama daha kuvvetli, daha güçlü dönüyoruz. Enerjimizi, gücümüzü, her şeyimizi Foça için harcamaya devam edeceğiz. Bu süreçte yanımızda olan ilçe başkanımız, bütün meclis üyelerimiz, gençlik kollarımız, çok kıymetli ailem, dostlarım, Foçalılar, en başından beri zaten bize güveniyorlardı. Bugün de hukuk karşısında bu güven tazelenmiş oldu. İnşallah, daha güzel günlerde, daha mutlu günlerde hep birlikte Foça için, çalışmak için elimizden geleni yapacağız. Hepimiz için hayırlı uğurlu olsun.”

KARARA İTİRAZ EDECEK

Öte yandan, Foça’da manav dükkanı işleten ve silahlı saldırıya maruz kalan İsmail Kılıç’ın (46) beraat kararına itiraz edeceği öğrenildi. (DHA)

Seyfi GÜL/ FOÇA (İzmir), (DHA)

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