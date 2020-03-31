Dünyanın sağlık alanında önemli bir sınav verdiği bu günlerde sağlık yatırımlarımız devam ediyor. Koronavirüs hastalarımız için de kullanacağımız Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanemizin 600 yataklı ilk etabını bugün itibariyle hizmete açıyoruz.