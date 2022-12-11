Florya Sahilinde lodos etkisini gösterdi, denizde büyük dalgalar oluştu 

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Melihcan ÇALIŞKAN-Ömer HASAR/İSTANBUL, (DHA) – İSTANBUL’da etkili olan lodos Florya sahilinde etkisini gösterdi, denizde büyük dalgalar oluştu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul için lodos ve fırtına uyarısı yaptı. Lodosun etkili olduğu yerlerden biri de Florya sahili oldu. Kuvvetli rüzgar, özellikle sahil kesimlerinde daha etkili olurken, denizde büyük dalgalar oluştu. Fırtına uyarısına rağmen Florya Sahili’nde yürüyüş yapanlar, denizde oluşan dalgaların fotoğraflarını çekti. (DHA)

(FOTOĞRAF)

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