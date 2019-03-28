‘Florür vernik uygulamasından değil yanlış uygulamalardan korkulmalı’

SAĞLIK Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle okullarda florür vernik uygulaması yapılıyor.

Diş çürüklerini önlemek amacıyla Koruyucu Aile Programı kapsamında uygulanmaya başlayan florür vernik uygulaması hakkında konuşan Dentakademi Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Çocuk Diş Hekimi Dr. Öğr. Üyesi Barış Karabulut, ailelerin florür vernik uygulamasını güvenle yaptırabileceklerini sadece hatalı uygulamalardan korkulması gerektiğini belirtti.

Dr. Öğr. Üyesi Barış Karabulut, florürün önceki yıllarda içme suları, sofralık tuza katıldığını belirtirken daha sonra farklı uygulamalar getirildiğini belirtti ve şunları söyledi:

“Florür vernik uygulaması son yıllarda Sağlık Bakanlığı’nın ‘Koruyucu Aile Programı’ kapsamında da uygulamaya başladığı bir program. Florür, diş macunlarının da içinde bulunan, diş çürüklerinin başlamasını önleyen, başlamış olan çürüklerin ilerlemesini yavaşlatan bir bileşiktir. Eskiden florür içme sularına, sofralık tuza veya süte katılırdı ancak herkesin süt, tuz ve su tüketim miktarı değişiklik gösterdiği için artık bu uygulamalardan vazgeçildi ve okullarda florür vernik uygulanmasına başlandı.”

‘FLORÜR UYGULAMASI 5 YAŞINDAN SONRA BAŞLIYOR’

Florür vernik uygulamasının dişlerin çürümesini engellediğini ancak tek başına çürümeye karşı yeterli olmadığını belirten Dr. Öğr. Üyesi Barış Karabulut, “Florür vernik uygulaması yapılsa bile kişiler florürlü bir diş macunuyla dişlerini günde 3 kez 2’şer dakika fırçalamalı, diş ipi kullanmalı ve çürük yapıcı gıdalardan uzak durmalıdır. Ülkemizde florür uygulaması okul çağı ile beraber 5 yaşından sonra başlıyor. Ancak florür uygulaması çocuğun çürük riskine göre erkene alınabilir. 3-4 yaşında biberon çürüğü görülen çocuklara da klinikte ailesi gözetiminde florür vernik uygulanabilir” dedi.

‘YETİŞKİNLERE DE UYGULANABİLİR’

Florür uygulamasının sadece çocuklara değil yetişkinlere de uygulandığını belirten Dr. Öğr. Üyesi Barış Karabulut, “Birçok yetişkine de farklı sorunları çözme amacıyla önerilmektedir. Ortodontik tedavi gören tel ve braket kullanan kişilerin braketler çıktıktan sonra dişlerinde çürükler oluşabiliyor. Bu hasarlar florür vernik ile ortadan kaldırılabilir. Yetişkinlerde ve çocuklarda sık görülen diş hassasiyeti sorunu ise yine florür vernik uygulaması ile çözülebilir. Kadınların da hamilelik süreci boyunca sorun yaşamaması adına bu dönemde florür vernik uygulaması önerilmektedir” dedi.

‘FLORÜRDEN DEĞİL HATALI UYGULAMALARDAN KORKULMALI’

Florürün zararlı bir madde olmadığını belirten Dr. Öğr. Üyesi Barış Karabulut sözlerini şöyle noktaladı:

“Florür zararlı bir madde değildir aksine doğru kullanıldığında diş minesini koruyan bileşendir. Her şeyin fazlası nasıl zararlıysa florürün de fazla miktarlarda yutulması ile zararlı etkileri ortaya çıkabilir. Florürün fazla miktarda yutulması ile ortaya çıkacak ilk bulgu bulantı ve kusmadır. Böylece çocuğun fazla florür aldığı kolayca anlaşılabilir. Florürün bir başka zararı dişlerin üzerinde lekelenmeler yapmasıdır, bu lekelenmelere florozis adı verilir. Florozis tek seferde çok yüksek dozda florür almayla değil, çocuğun diş gelişim çağında uzun süre yüksek doz florür almasıyla oluşmaktadır. Çok daha yüksek dozda tek sefer alınan florür hayati problemlere de yol açabilir. Bu yüzden diş macunları çocukların kolay ulaşamayacağı yerlerde muhafaza edilmelidir. Florür vernik akıcı bir madde değildir, yapışkan özelliktedir ve uygulama sırasında çocuklar bu maddeyi çok fazla yutamazlar. Çocuğa uygulama sonrası 30 saniye süreyle tükürmesi söylenir. 1 saat yeme içme yapmaması tembih edilmelidir. İşlemin uygulandığı gün süt ve süt ürünleri tüketmemesi istenir.”

