Flamingolar, Düden Gölü’ne erken geldi

KONYA’nın Kulu ilçesindeki Düden Gölü’ne flamingolar, hava sıcaklığının artması nedeniyle bu yıl erken geldi. Her yıl nisan ayında gelip, kasıma kadar kalan flamingolar, iklim değişikliği nedeniyle şubatta gelmeye başladı. Kulu Doğal Hayatı Koruma Derneği Başkanı Murat Uludağ, ”Bu yıl hava sıcaklığının mevsim normallerinin üstünde seyretmesi nedeniyle flamingolar, döneminden önce gölümüze geldi. Kuraklığın etkisiyle de gölde su seviyesinin azaldığı görülüyor” dedi.

Kulu ilçesinin 5 kilometre doğusunda ve yakınındaki Tuz Gölü’nün kuzeyinde yer alan, halk arasında ‘Kulu Gölü’ olarak da bilinen Düden Gölü, 860 kilometrekare alana sahip, kapalı ve sığ olma özelliği taşıyor. Göl, flamingo, yaz ördeği, Macar ördeği, pasbaş patka, dikkuyruk, kılıçgaga, büyük cılıbıt, Akdeniz martısı ve gülen sumru gibi 200 türden yaklaşık 42 bin kuşa ev sahipliği yapıyor. Göl, Değirmenözü Çayı olmak üzere çevresindeki küçük derelerden besleniyor. Gölde kuşların üreme kolonileri bulunan 9 küçük ada, ilkbahar ve yaz aylarında otlarla kaplanıyor. ‘Flamingo cenneti’ olarak bilinen göle flamingolar, iklim değişikliği nedeniyle bu yıl ise erken geldi.

‘KAYGILIYIZ’

Kulu Doğal Hayatı Koruma Derneği Başkanı Murat Uludağ, flamingoların göle gelmesinin sevindirici olduğunu; ancak döneminden önce geldikleri için de kaygılı olduklarını belirtti. Uludağ, ”Flamingolar, gölümüze yine geldi. Aslında bu sevindirici gibi görünse de biz kaygılı bakıyoruz. Şu zamanlarda iklim değişikliğinden dolayı havalarımız sıcak gidiyor. Şu an da bile şubat ayının ilk haftaları olmasına rağmen 20 derece sıcaklık var. Normalde çok soğuk olması lazım. Flamingoların şu dönemde buraya gelmesi anormal bir durum. Genellikle mart ayı sonu ve nisan ayı başında flamingoların geldiğini görüyoruz. Bu bize kaygı veriyor. Önümüzdeki günlerde havaların soğuması durumu olduğu zaman flamingoların durumu kaygı verici” dedi.

‘GÖLDE SU AZALDI’

Yağışların yetersiz olması nedeniyle göldeki suyun da azaldığına dikkat çeken Uludağ, ”İklim kurak. Kar ve yağmur yağış yetersiz. Gölümüzde su her geçen gün azalıyor. Kızılırmak’tan buraya su verilmesi yönünde proje olduğunu duyuyoruz; ama bu projelerin bir an önce hayata geçirilmesi lazım. Ne olur, bu flamingolara sahip çıkalım. Bu dünyamızın bize vermiş olduğu çok güzel hediye. Bunun yanında burada 160’a yakın kuş çeşide vardı; ama şu an baktığımızda bu kuş çeşidinin olmadığını görüyoruz. Yakında bu flamingolarda olmayacak. İsteğimiz, Kızılırmak projesinin bir an önce bölgemize kazandırılmasıdır” diye konuştu.