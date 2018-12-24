Spor Toto 1. Lig’ de ilk yarının son maçında, Adana Demirspor’u deplasmanda zor da olsa 3-2 yenmeyi başaran lider Gençlerbirliği’nde teknik direktör Erkan Sözeri maçla ilgili olarak yaptığı değerlendirmede, ”Henüz birinci dakikada mağlup durumu düştük. Neredeyse oyuna mağlup başladık. Daha sonra toparlandık.

Oyunun tamamına yakınını biz daha iyi oynadık diyebiliriz. Oyuncularımın son 4 haftadır fiziksel kalitenin yanında oyunsal kaliteyi de sahaya yansıttıklarını düşünüyorum. Bugün girdiğimiz pozisyonları daha fazla değerlendirdik. Hep böyle pozisyonlara giriyorduk. Adına yakışır bir maç oldu. Adana Demirspor’da kutlamak lazım, Yılmaz hocayı da kutlamak lazım gerçekten çok iyi hazırlamış takımını. Bizi çok zorladılar.” dedi.

Ligin ilk yarısı için hedeflerinin 41 puan olduğunu ifade eden Sözeri, “Kendi taraftarımızı kutluyorum bu kadar uzaklardan bizi desteklemeye geldiler. Bir kutlamada Adana Demirspor taraftarına. Gerçekten takımlarını inanılmaz pozitifliğe ittiler puan için. Takımları da gerekeni yaptı ama kazanan biz olduk. Hedefimiz buydu, 41 puana ulaşıp aradaki puan farkını korumaktı. Maçın ilk yarısını 1-1 bitirdik ama İkinci yarıda daha ofansif bir oyun çıkardık ve sonucu lehimize çevirmesini bildik, bakıldığı zaman güzel bir maç oldu “ ifadelerini kullandı.