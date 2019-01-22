Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, faiz ve enflasyon düşerken marketlerde sebze ve meyve fiyatlarının düşmediğini belirterek, “Bu marketlerde eğer benim halkımı sömürme mücadelesini devam ettirenler varsa bunun hesabını sorarız” dedi.

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Bana kalırsa, sebze ve meyve fiyatlarının düşmeme nedeni marketlerin aşırı kâr hırsı, halkı sömürme arzusu değil, piyasa koşullarıdır, bir diğer deyişle ekonomik gerçeklerdir.

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Marketlerde bir kilo kuru soğanın fiyatı 5 liraysa bunu 2.5 liraya indirmenin yolu marketleri denetlemekten, onların sahiplerinden hesap sormaktan geçmez, üretimi artırıp piyasaya daha fazla kuru soğan arz etmekten geçer.

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Piyasaya daha fazla kuru soğan arz etmenin çaresi ise modern tarımı geliştirmek, kooperatifçiliği desteklemek, çiftçiyi teşvik etmektir.

Köyde yaşamayı imkansız kılıp milyonların büyük kentlere göç etmesine neden olunursa bunun kaçınılmaz sonucu tarımın ve hayvancılığın gerilemesi, buna karşın kente göçenlerin de mutlu olamaması, ya işsiz kalması ya da boğaz tokluğuna çalışmasıdır.

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Sözün özü şudur:

Fiyatları düşürmek isteniyorsa üretim artırılmalıdır.

Bugün Türkiye’de tekstil ürünlerinin adeta sudan ucuz hale gelmesinin ardında tekstil sanayicilerinin ahlakı, dürüstlüğü ve insafından çok bu sektörde yoğun rekabet ve fazla üretim olması gerçeği yatmaktadır.