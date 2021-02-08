Ana Sayfa Güncel Haberler Fırtınada köprüden geçemeyen motosikletliye otobüs şoförü yardım etti
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Tankerin çarptığı çöp kamyonundaki temizlik işçisi hayatını kaybetti
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