Fırtınada köprüden geçemeyen motosikletliye otobüs şoförü yardım etti

Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA)-İSTANBUL'da sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde yükselmesiyle güneşli havayı görenler Maçka Parkı'na akın etti. Vatandaşların kimi parkta yürüyüş yaparken, kimi ise çimlerin üzerinde oturdu....