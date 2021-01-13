Fırtına nedeniyle dünyaca ünlü sahilde 5 metrelik dalgalar oluştu (5)

FIRTINA SONRASI SAHİL ŞORTLU TURİSTLERE KALDI

Antalya’yı dün gece saatlerinden itibaren etkisine altına alan sağanak ve fırtınanın ardından kent sakinleri Konyaaltı sahiline giderek dev dalgaların önünde hatıra fotoğrafı çekti. Dalga manzarası eşliğinde fotoğraf çekmek isteyen yerli yabancı turistler sahile akın etti. Konyaaltı sahilinde turkuaz renkler oluşturan dalgalar, sahili beyaza bürüdü. Doğal stüdyo görünümü veren plaj, fotoğraf sanatçılarına ev sahipliği yaptı. Dalgalarla hatıra fotoğrafı çektirmek isteyen Antalyalılar, zaman zaman ıslanmamak için hızla koşsa da başarılı olamadı. Bazı turistler ise sahile şortla geldi. Dalgaların arasına giren turistler, bol bol fotoğraf çektirdi.

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