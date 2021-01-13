Fırtına nedeniyle dünyaca ünlü sahilde 5 metrelik dalgalar oluştu (4)

ALANYA’YA FINDIK BÜYÜKLÜĞÜNDE DOLU YAĞDI

Antalya’da etkili olan fırtına ve yağmur, Alanya ilçesinde de yaşamı etkiledi. Öğle saatlerinde fındık büyüklüğünde dolu yağışı Alanyalıları şaşkına çevirdi. Bir anda bastıran dolunun yağış anını Alanya Kalesi çevresinden cep telefonuyla görüntüleyen bir vatandaş, “Şu anda buz yağıyor. Kafama gözüme geliyor” diyerek, eline aldığı fındık büyüklüğündeki doluyu gösterdi. Dolu yağışı bölgedeki araçlara hafif hasar verdi.

DALGA VURUNCA DENİZE DÜŞTÜ

Antalya kent merkezinde ise rüzgar şiddetini öğle saatlerinde azalttı. Güneş yüzünü gösterince vatandaşlar dalgaları izlemek için Konyaaltı Sahili’ne geldi. Dalgaları yakından izlemek isteyen 2 kişi, çorap ve ayakkabılarını çıkarıp dalgaların vurduğu sahile kadar indi ancak rüzgarın azizliğine uğradı. Dalgalar bir kişinin dengesini kaybedip denize düşmesine neden oldu. O anları görüntüleyen bir kişi, “N’oldu yıkandın mı? Gördün mü nasıl yatırdı?” ifadeleriyle sosyal medyada paylaştı.

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